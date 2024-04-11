打って44本塁打、投げて10勝（5敗）の大谷翔平（29=ドジャース）がオフに退団。主砲兼エースの大黒柱を失ったにもかかわらず、めぼしい補強をしなかったエンゼルスが、意外にも気を吐いている。❤超絶貴重写真❤ 真美子夫人の艶やかで激カワな晴れ着姿！開幕したばかりとはいえ、日本時間10日現在、6勝5敗で昨年のワールドシリーズを制したレンジャーズと並んでア・リーグ西地区の首位にいるのだ。二刀流の看板