約1000万円!? レクサス「LBX」が初公開タイでトヨタの車両販売・生産を担うトヨタモータータイランド社は2024年3月26日、バンコク国際モーターショー（会期3月27日〜4月7日）の開幕に先立ってレクサスのコンパクトクロスオーバー車「LBX」を同市場初公開しました。約1000万円!? 新型「LBX」LBXは「高級車の概念を変える」「サイズのヒエラルキーを超えた次世代レクサス」を標榜するコンパクトクロスオーバー車。昨年6月に世界