渋谷にこの時期だけ現れる異世界に行けそうなトンネル見て」そんな呟きと共に投稿された夜景が、Ｘ上で話題になっている。こちらは名古屋市在住のXユーザーで旅を愛する写真家のはるはら（@haruhara_kun）さんが2024年3月25日に投稿した写真だ。渋谷桜丘の桜坂で撮影したというライトアップされた桜並木。頭上一面が桜で覆われ、まるで異世界へと続くトンネルにいるかのようだ。はるはらさんに話を聞いたところ、当日は昼間にも