先発に抜擢した指揮官が賛辞を贈った。鎌田大地が所属するラツィオは、現地３月30日に行なわれたセリエAの第30節ユベントスとホームで対戦。スコアレスで迎えた後半アディショナルタイム３分にアダム・マルシッチがヘッドでネットを揺らし、１−０の劇的勝利を飾った。辞任したマウリツィオ・サッリ前監督の後任として招聘されたイゴール・トゥドール新監督は、初陣となったこの一戦で、燻っていた鎌田をリーグ戦では11試合