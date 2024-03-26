ドジャースの大谷翔平選手は日本時間26日午前6時45分、自身の通訳を務めていたが違法賭博に関与した疑惑で解雇された水原一平氏について「僕の口座からお金を盗んでなおかつみんなにウソをついていたというのが、結論から言うとそういうことになります」と述べた。大谷選手が水原氏について話すのは、解雇後初めて。これまでアメリカメディアなどで報じられてきた様々な争点について、大谷選手は明確に自身の関与を否定していった