日本サッカー協会（JFA）は23日、都内で評議委員会を開催し、新理事15名による互選で専務理事を務めていた宮本恒靖氏（47）が第15代会長に就任することが正式に決まった。戦後最年少で、元W杯戦士で元JリーガーのJFA会長が初めて誕生した。田嶋幸三会長は名誉会長に就任した。評議委員会後に就任会見が行われ、報道陣に配布された資料で宮本新会長は「私は日本サッカーが次の100年を歩んで行く際に、先人から受け継いだものを