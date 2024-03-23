元横綱・白鵬の宮城野親方に対して、相撲協会による “締め出し”ともとれる処分が明らかになっている。宮城野部屋の今後について、所属する伊勢ケ濱一門の浅香山部屋への吸収合併で固まったことが報じられるなど、部屋の閉鎖という状況は避けられそうにない。この処分に対して、「厳しすぎる」「これまでの暴行事件と比較してフェアな対応ではない」といった声も挙がっている。2階級降格と減俸は妥当だと感じたが……こうした状況