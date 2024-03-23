東海中央病院（岐阜県各務原市）は、２０１６〜２２年に、手術中に患者が死亡する医療事故が３件あったと発表した。３件とも同じ男性医師が担当しており、この医師は昨年６月、「一身上の都合」として自主退職した。同病院によると、医療事故は１６年２月、１８年８月、２２年２月に発生。６０〜７０歳代のがん患者に対する肝切除の手術中、静脈損傷などで大量出血が起き、いずれも出血性ショックで死亡した。同病院は当初、