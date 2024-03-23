1.1億回も表示された上タンのポスト（Xより）《焼肉食べ放題で上タンばかり食っていたら店長にマジギレされてクソワロタ》4000円の焼肉食べ放題の利用客が、上タン50人前を頼んだらキレられたという、3月14日の「X」への投稿（現在は削除）が大炎上した。この店では上タン（単品）が1408円なこともあり、店長が《こんな頼むひと初めてだとかキレてた》とし、《ほなら食べ放題やめろよな》とした。投稿の表示は1億回を超え、「