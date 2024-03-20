家が片づかない、クローゼットがパンパンなのに着る服がない、それはもしかしたら「賞味期限ぎれの服」のせいかもしれません。ライフオーガナイザーのお仕事で散らかったおうちを訪問することが多い下村志保美さんが詳しく教えてくれました。あなたのクローゼットには「まだ着られるけど結局着ない服」はありませんか？もしかしたら“賞味期限がきれている服”かもしれません。今回は、今すぐ処分を考えたい賞味期限ぎれの服につ
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