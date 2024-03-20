巨人の坂本勇人が15日、YouTubeチャンネル『西岡剛 チャンネル 【Nishioka Tsuyoshi Channel】』で公開された動画「【対談03】西岡剛×坂本勇人 『原監督のバッティング指導について/今後のプランは?』」に登場。メジャー挑戦しなかった後悔について語った。坂本勇人○メジャー挑戦しなかった理由西岡剛に「メジャーという、向こうでプレーしたいという気持ちは生まれなかった?」と問われると、坂本は「自信がなかったですね。日本