大相撲三月場所＞◇十日目◇19日◇大阪・エディオンアリーナ筋骨隆々な“細マッチョ”の三段目力士が、豪快な下手投げで白星。力士に抱く一般的なイメージとは大きく異なる肉が削ぎ落とされた端正な肉体美に、ファンも「かっこいい」「すげぇ筋肉」と驚きの声を上げた。【映像】力士のイメージを覆す“バキバキ”ボディ十枚目・欧山田（鳴戸）が、三段目十五枚目・佐田ノ輝（境川）を下手投げで下した一番。欧山田は秋田県秋