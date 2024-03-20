自民党派閥の裏金事件をめぐり、党総裁である岸田文雄首相は、自身と二階派会長の二階俊博元幹事長を処分対象とする検討に入った。安倍派幹部を含む、政治資金収支報告書への不記載があったことが判明している約80人と併せ4月上旬にも処分する方針。複数の政権幹部が明らかにした。【写真】「小泉さんより党をぶっ壊している」首相は岸田派会長を務めていた際の不記載で派閥の会計責任者が立件されたことから、自身の責任は免