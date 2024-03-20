多くの人にとって一生に一度の晴れ舞台である結婚式。ところが友人や同僚を呼んだら気まずい思いをしたという人や、なかには絶縁に至ったという人もいる。大阪府の50代後半の女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収100万円未満）は、自身の結婚式の2次会を回想。そこには歳の離れた職場の先輩も呼んだ。彼女は独身で、「主人の友達でいい人がいれば」という計らいから声をかけた。女性は2次会の席で彼女に、「どんな人