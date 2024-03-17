Screenshot: Stratolaunch/ Vimeo アメリカカリフォルニア州の航空系スタートアップ企業Stratolaunch。以前から機体やテスト画像が公開されていた極超音速機「Talon-A」が、ついに超大型航空機から投下され、そのまま飛行するテストの様子が公開されました。その速度、マッハ5飛行テストが行なわれたのは、アメリカモハーヴェ空港。現地時間で3月9日のこと。空港から飛び立ったのは巨大航