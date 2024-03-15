杉並区は15日、区立桃井第四小（同区善福寺3丁目）で14日、児童1人が自身の水筒の水を飲もうとしたところ、異常な味がして吐き出す事案があったと発表した。現時点で児童に健康被害は確認されていないという。区内では2月にも別の小学校で児童の水筒に異物が入っていた事案が起きており、この時と同様、警視庁荻窪署に相談するとともに関連を調べている。区教育委員会によると、児童は14日、水筒を持って登校。授業の合間の午