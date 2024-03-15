【マニラ共同】フィリピン警察は15日、ルソン島ケソン州タヤバスの空き地で、日本国籍の女性モテギ・マイさん（26）とフィリピン国籍の母（54）の2遺体を警官が発見し、刑事事件として捜査を始めたと明らかにした。マイさんは日本で客室乗務員として働き、フィリピンに一時滞在していたという。2人は2月21日から行方不明になったとして、3月9日に家族が警察に捜索願を出していた。捜索中の警官が3月14日に異臭を感じ、地面を掘