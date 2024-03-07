北青鵬はどこへ行く？日本相撲協会が、後輩力士への日常的な暴行で幕内・北青鵬（22）に引退勧告を行ったのは2月23日のこと。監督責任のあった師匠の元横綱・白鵬の宮城野親方（38）も、委員から年寄へ2階級降格と20％の報酬減額3か月という重い処分が決まったが、【写真を見る】先輩2人の後を追うのか（RIZINのオフィシャルサイトより）「北青鵬はこれまで複数の兄弟弟子に暴行を働いていますが、1月以降に暴行を受けた力士の関