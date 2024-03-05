【AFP＝時事】欧州連合（EU）は4日、カフェやレストランでの使い捨てプラスチック製品の使用を20230年以降禁止することで暫定的に合意した。加盟国27か国および議員らは、域内で出るプラスチック製包装ごみを2030年までに18年比で5％減らすことを目指す法案について、暫定合意した。法案は、35年には10％減、40年には15％減を目指す内容となっている。飲食業界で使われるプラスチック製品をめぐっては、ファストフード大手と製