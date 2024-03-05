タレントの伊集院光（56）が4日深夜放送のTBSラジオ「JUNK伊集院光・深夜の馬鹿力」に出演。結婚を電撃発表したドジャース大谷翔平投手（29）をめぐる報道に私見を述べた。伊集院は番組冒頭、「『大谷翔平、結婚』これ聞いた時点で『チッ』っていう人もいると思うんだよ。飽きたからっていう」と切り出し、大谷の話題で持ち切りとなっていることに辟易（へきえき）する一部の声に言及。そうした声に「なんか初めてわかったかもし