元楽天の安楽智大投手（27）が5日、メキシカンリーグの強豪メキシコシティ・レッドデビルズと契約したことを発表。さらに代理人を通じてコメントを発表し、昨年のパワハラ報道について改めて自身の言葉で記した。安楽は「このたび、私、安樂智大はメキシカンリーグのメキシコシティ・レッドデビルズと契約いたしました」と代理人を通じて文書で契約を発表。続けて「昨年、私が同僚選手にした行為につきまして、当該選手、楽天