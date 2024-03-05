アイドルグループ「ＳｅｘｙＺｏｎｅ」の菊池風磨が５日までに、自身のインスタグラムを更新。ファンの憶測に苦言を呈した。この日はインスタグラムの質問機能を通してファンと交流。「きょう何してた？」と聞かれると「だつもうそしてしごと」と答えるなど、菊池らしく赤裸々な回答を繰り返し多くのファンを楽しませた。また「匂わせだけはすんなよ頼むからほんと！！」といったメッセージも取り上げると「しねえけど