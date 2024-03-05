株式会社バンダイ ベンダー事業部が展開する「ガシャポン（R）」が、ガシャポン史上最大級のイベント「ガシャポンEXPO 2024 〜ガシャポンの未来を見に行こう！〜」を開催。3月27日〜31日の5日間、東京の池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホールDにて行われます。入場料と体験料は無料で、3月1日より事前入場受付とイベント内のコンテンツ「未来のガシャポン」と「小中学生向けワークショップ」の体験予約受付が開