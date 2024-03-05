フィリピン軍が2022年6月に公開した、軍拠点となっている南シナ海のアユンギン礁の座礁船（奥）（フィリピン軍提供、共同）【マニラ、北京共同】フィリピン沿岸警備隊のタリエラ報道官は5日、南シナ海でアユンギン礁（英語名セカンド・トーマス礁）の軍拠点に向かう補給船団の巡視船に対し、中国海警局などの船団が危険な妨害を行い、護衛の巡視船2隻のうち1隻が中国海警局艦船との衝突で損傷したと表明した。中国海警局は5日