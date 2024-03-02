タレントの井上咲楽（24）が2日、神奈川・川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」で行われた『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2024』のスペシャルトークライブに出席した。交際中のお笑いコンビ・オズワルド畠中悠（36）が初期の腎臓がんを患ったことを公表して以来、初めて公の場に姿をみせた。【写真】笑顔で…術後の様子を公開したオズワルド畠中イベント後、報道陣の取材に応じた井上は「手術当日の直前に会って、術