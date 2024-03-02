お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（50）が1日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。ハマった食べ物について話した。設楽は「日村さんに言ったっけ？最近よくお茶漬け食べてるって」と相方・日村勇紀に投げかけ、「番組で、えんっていうお茶漬け屋さんの鯛茶漬けをノンストップで紹介したわけ。(店舗が)色々な所にあるわけ、その出汁がめちゃくちゃ美味