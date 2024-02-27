女優の堀ちえみが２７日、自身の公式ブログを更新。舌がんが完治したことを明らかにした。堀は「舌がん完治しました！」の題でブログを更新。「午後からは３つの科の診察がありました」とし、耳鼻咽喉科の腫瘍外来で「舌がん術後まる５年の診察」を受けたことを報告した。その上で「先日の頭頸部ＭＲＩの検査の結果は、問題なしとのことです。そして鼻からカメラを入れて喉の診察。そちらも全く問題なし。そして先生からのお