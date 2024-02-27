再開されたロックビットのウェブサイト（画像の一部をモザイク加工しています、三井物産セキュアディレクション提供）日米英などの共同捜査によってメンバーが摘発された世界最大級のハッカー犯罪集団「LockBit（ロックビット）」が、閉鎖に追い込まれたウェブサイトを再開させたことが27日、分かった。閉鎖前と同様に匿名性の高いダークウェブにサイトを設け、捜査に関与したFBIへの挑発や米政府への報復を表明。ロックビットの