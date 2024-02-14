»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ø¿··¿¥È¥é¥¤¥È¥ó¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼Ã£É×Éû¼ÒÄ¹¡õ¥Ò¥í¥ß¡Ø¥È¥é¥¤¥È¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿··¿¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡£Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢°ÂÄê´¶¤È¶¯¿Ù¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥ê¥ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¤é¤·¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¼Æâ¤Ï¡¢¾è¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¹­¤µ¤ò³ÎÊÝ¡£¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¾å¼Á¤ÊÁÇºà