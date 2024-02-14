¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¥ª¥ì¥´¥ó½£Åö¶É¤Ï¡¢¤Þ¤ì¤Ê¥Ò¥È¤ÎÁ£¥Ú¥¹¥È¤Î¾ÉÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ô¤¤Ç­¤«¤é´¶À÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ú¥¹¥È¤¬ÃæÀ¤¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ï²¤½£¤Î¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ê¬¤Î1¤¬»àË´¤·¡¢¡Ö¹õ»àÉÂ¡×¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼£ÎÅ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¶¼°Ò¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥·¥å¡¼¥Ä¡ÊDeschutes¡Ë·´¤Î´¶À÷¼Ô¤Î¿È¸µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¼£ÎÅÃæ¤Ç¡¢»ô¤¤Ç­