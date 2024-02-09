ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は９日、朝鮮人民軍の正規軍創設を祝う「建軍節」の８日に金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が国防省を訪問したと報じた。同省での演説で金正恩氏は韓国を「第１の敵対国家」としながら、交渉でなく力で平和を守ると改めて表明した。金正恩氏は「韓国の傀儡（かいらい）一味をわれらの前途に最も危ない第１の敵対国家、不変の主敵として規定し、有事時その領