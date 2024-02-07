お酒も適量なら楽しく過ごせますが、ついつい飲み過ぎてしまうこともありますよね。飲み過ぎた結果、とんでもない事をやらかしてしまう人もいることでしょう。今回は筆者の友人A子さんから聞いた、まさしくとんでもない恐怖事件をご紹介します。 毎年恒例、新年一発目の大宴会！ 今年も飲むぞー！！ A子さんは毎年元旦に、大祖父宅に新年の挨拶に行くのが恒例でした。そこには親戚一同が集まり、にぎやかな大宴会が