警察官を装った犯罪者による家宅侵入や強盗といった事件が珍しくない南アフリカ。一向に治安改善の兆しが見えないなか、ついには偽警察官11人が本物の警察官を襲うという強盗事件が発生した。国民からは「ニセ警官が本物の警官を襲う、世も末の国」「この国では政治家ですらニセモノだ」といった怒りと嘆きの声があがっている。南アフリカのニュースメディア『The Citizen』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】事件が起こ