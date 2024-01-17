【ソウル聯合ニュース】韓国の日本ビール輸入額が、日本政府が対韓輸出規制を強化して以来初めて１位に返り咲いたことが、１７日分かった。関税庁の貿易統計によると、昨年の日本ビールの輸入額は前年比２８３．３％増の５５５１万６０００ドル（約８１億８５００万円）で国別１位となった。日本ビールの輸入額１位は２０１８年以来５年ぶり。日本ビールの年間輸入額は、１９年７月に日本政府が韓国に対し半導体材料などの輸出規