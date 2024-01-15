【AFP＝時事】犯罪組織リーダーの脱獄を発端に治安が悪化しているエクアドルの当局は14日、7州の刑務所で人質となっていた刑務官ら計201人が解放されたと発表した。南部コトパクシ（Cotopaxi）州を残し、刑務所自体も奪還した。エクアドルでは7日、同国最大の犯罪組織「ロス・チョネロス（Los Choneros）」のリーダー、ホセ・アドルフォ・マシアス（Jose Adolfo Macias）容疑者が南西部グアヤキル（Guayaquil）の刑務所から脱獄