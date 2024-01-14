女優の吉高由里子（35）が主演を務めるNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）は7日、15分拡大でスタート。14日に第2話が放送される。2022年の「鎌倉殿の13人」、昨年の「どうする家康」に続き、イラストレーター石井道子さんが手掛けるイメージイラスト“大河絵”の「光る君へ」連載が本紙ウェブ版「スポニチアネックス」でスタートします。鎌倉殿でのダークタッチや、家康でのクセ強キャラ、そして登場人物が集結する“大