手術を予定していた70歳の中国人男性の検査中に、医師らが予想していなかった寄生虫の存在が判明したとの症例が報告されました。なお、この記事には寄生虫の動画および画像が掲載されているので、苦手な人が閲覧する際は注意してください。Clonorchis sinensis Liver Flukes | NEJMhttps://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2304237Watch parasitic worms get pulled from man's abdomen after surprise discovery during rou