「地方には仕事がないはウソ」──そう語るのは、出身は岐阜県だが、高知県で全財産50万円を投じて起業し、年商2億円まで成長させた起業家、坂元陽祐氏。本連載は、坂元氏の著書『まったく新しい「地方で起業して成功と自由を手に入れる」方法』（春陽堂書店）より、地方での起業の可能性について、一部抜粋して紹介します。「営業」の弱さ＝地方の伸びしろ自分たちの実力に気づいていない。だからブランディングができないし、売