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徳島県が石川県にストッキングとマスク提供 批判の声「必要なもの他に…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 徳島県が石川県に支援物資として弾性ストッキングとマスクを提供した
  • 一部では「必要なものは他にたくさんある」などと批判の声が寄せられた
  • 県から職員を派遣する際の車に積んだもので、食料や水も別で送っているそう

◆徳島県が石川県に支援物資を提供

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