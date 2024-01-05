ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース 令和6年能登半島地震 石川県 徳島県 時事ニュース J-CASTニュース 徳島県が石川県にストッキングとマスク提供 批判の声「必要なもの他に…」 0 LINE共有ボタン 2024年1月5日 17時26分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 徳島県が石川県に支援物資として弾性ストッキングとマスクを提供した 一部では「必要なものは他にたくさんある」などと批判の声が寄せられた 県から職員を派遣する際の車に積んだもので、食料や水も別で送っているそう ◆徳島県が石川県に支援物資を提供令和６年能登半島地震の発生を受け、石川県庁にリエゾン派遣した職員により、本日、物資集積拠点に支援物資（弾性ストッキング１，０００セット、マスク６，８００枚）を提供しました。今後とも、国や全国知事会等と緊密に連携し、迅速かつ的確な被災地支援を展開して参ります。 pic.twitter.com/UzDBa9YO9F— 徳島県 (@preftokushima) January 3, 2024 記事を読む 関連の最新ニュース 令和6年能登半島地震 記事時間 01/06 06:55 輪島市海岸の「トトロ岩」左耳崩落か 観光客に親しまれた写真スポット 記事時間 01/05 20:45 能登地震、生き埋めになった家族の救助がかなわず「これが現実」 記事時間 01/05 18:36 「支援の恩返しを」東日本大震災を経験した東北から続々と支援が届く