マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５０）が１４日、都内で行われた「ワコール『ＴｅａｍＣＷ―Ｘ』発足イチローさんキャプテン就任記念発表会」に、元陸上選手の福士加代子さん（４１）、人気ユーチューバーグループ「フィッシャーズ」らとともに参加した。同イベントの中では、イチロー氏の等身大マネキンも披露。初めて対面したイチロー氏は「リアルですね。人はイチローがこう見えているんですね