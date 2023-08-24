22日(火)の水沢10Rで事故のため競走除外になっていたヤマニンスプレモ(牡7、岩手・伊藤和忍厩舎)は、「インターネットの出馬表に誤って競走除外と表示したため競走除外」としていたことがわかった。23日、岩手競馬がホームページで発表した。 同馬は父エイシンフラッシュ、母ヤマニンアリエル、母の父サンデーサイレンスという血統。今年6月、岩手競馬に移籍しており、今回が当地での5戦目になる予定