約2600万円で未開封の初代iPhoneが落札された理由…今後、高額取引が予想される“狙い目”モデルのiPhoneは？ 米国のオークションサイト「LCG Auctions」にて、Appleが2007年に販売した「初代iPhone」が190,372.8ドル（約2600万円）で落札された。超高額な取引が成立した理由はどこにあるのだろうか。また、全37機種ある歴代iPhoneの中で、今後高値がつくことが予想されるモデルは…。 2600万円で落札さ