Bジェイズ・柳賢振が語る打者・大谷「対戦したくない」■エンゼルス 3ー2 ブルージェイズ（日本時間31日・トロント）エンゼルスの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、敵地・ブルージェイズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、3回の左前打で4試合連続安打をマークした。4、9回の好機では申告敬遠で勝負を避けられ、自身2年ぶりの40号の到達は2試合足踏みとなった。両リーグ最多タイ12敬遠。後半戦に入って異常な警戒度が続い