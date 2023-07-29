（写真：Graphs／PIXTA）地方公務員は全国の自治体で280万人あまりが働いている。給与水準はどのくらいなのか。東洋経済オンラインでは、最新版の地方公務員（一般行政職）の平均給与をランキング化した。今回は新型コロナ感染拡大前の年度との比較も収録した。年間給与額は総務省が発表する「地方公務員給与実態調査」に基づき、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に、期末手当と勤勉手当を加えて算出したものだ。直近分は2022年