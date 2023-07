2023年7月24日、Twitterのサービス名がイーロン・マスク氏が所有するTwitterの親会社と同じ「X」という名前に変更されました。しかし、実は「X」についてMicrosoftやMetaがすでに商標権を所有しており、将来的に法廷での争いに発展する可能性があると、ニュースサイトのThe Meesengerが指摘しています。Twitter’s Rebrand To X Could Be a Trademark Nightmare Thanks To Microsoft - The Messengerhttps://themessenger.com/tech