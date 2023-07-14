2017年、俳優のアンソニー・ラップがあるインタビューで「14歳のときにケヴィン・スペイシーから望まない性的な誘惑を受けた」と告白、性的暴行を受けたとスペイシーを告発した。これをきっかけに複数の俳優やスタッフから同様の告発が起きた。また海を越えてロンドンでも。スペイシーは2003年から2015年までオールド・ヴィック劇場で芸術監督を務めていたが、その劇場に出演していた若手俳優らも彼から性的暴行を受けたと警察に届