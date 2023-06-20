日本代表は６月20日、キリンチャレンジカップでペルー代表と対戦し、４−１で勝利した。【動画】三笘→伊東、両サイドで奪ったチーム３点目日本のスタメンは以下のとおり。システムは４−１−４−１で、GKは中村航輔、４バックは右から菅原由勢、板倉滉、谷口彰悟、伊藤洋輝、アンカーに遠藤航、インサイドハーフは鎌田大地と旗手怜央、右ウイングは伊東純也、左ウイングは三笘薫、１トップは古橋亨梧という顔ぶれだ。日本は