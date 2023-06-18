¸µ¡¦¾¯½÷»þÂå¤Î¥¸¥§¥·¥«¤¬¡¢¹âµ®¤ÊÂç¿Í¤Î¥ì¥Ç¥£¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·¥«¡¢¶»¸µ²¡¤µ¤¨¤¿¡ÖÁ°¤«¤¬¤ß¡×¥É¥ì¥¹¤ÎÁ´ËÆ¥¸¥§¥·¥«¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¿ôËçÅê¹Æ¡£»Â¿·¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡¢¹õ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃåÍÑÉÊ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥ë¥¤¡¼¥¶¥ô¥£¥¢¥í¡¼¥Þ¡ÊLUISAVIAROMA¡Ë¤Î