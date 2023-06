by budakコブハクチョウやビワハゴロモなどの外来種の流入が進んでいるアメリカでは、テキサス州においてプラナリアの一種であるコウガイビル、通称ハンマーヘッドワームの生息域が拡大しています。コウガイビルは作物の生育を促進する役割を持つミミズを捕食することなどから有害な外来種として捉えられています。Meet Your New Nightmare, the Hammerhead Wormhttps://www.texasmonthly.com/travel/meet-nightmare-hammerhead-wo