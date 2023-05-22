タレントのマツコ・デラックス（50）が22日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、居酒屋のおつまみメニューについて激論をかわした。番組では、「居酒屋で最初から最後まで1種類しか頼めないなら何？」のテーマでトーク。マツコは「これ、なかなか難しいけど、私…枝豆かなあ」と自身のチョイスを明かした。ビール好きで知られるMCのフリーアナウンサー大島由香里が「ああ〜！枝豆も最後まで考えたんです